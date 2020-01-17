كلوب يبحث عن بدلاء «صلاح وماني وكيتا»

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يبحث عن لاعبين بدلاء عن النجوم محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا ، بسبب قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل بطولة أمم أفريقيا إلى يناير وفبراير 2021 ، ما سيضطر اللاعبين للغياب من أجل اللعب في منتخبات بلادهم .

وأصدر كلوب عدد من القرارات أبرزها عدم السماح بالتفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، بالتزامن مع المواجهات التي ينتظرها ليفربول .

وبدأ كلوب في خطوات جادة للتعاقد مع جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلا محمد صلاح ، كما عزز من فرص اللاعبين الشباب شيردان شاكيري، وديفوك أوريغي ليكونا بديلاًعن الثلاثي .

كما أصدر كلوب أوامره بمنح فرص مشاركة أكبر للاعبين شيردان شاكيري، وديفوك أوريغي ليدخلا بصورة أكبر في التشكيلة الأساسية ويكونا بديلين مناسبين في حالة غياب الثلاثي.

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أعلن تنظيم لبطولة أمم أفريقيا 2021، الفترة من 9 يناير 2021 إلى 6 فبراير 2021 ، بدلاً من تنظيمها في الصيف كما هو معتاد .