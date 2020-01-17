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بينها دبي .. الكشف عن أغلى مدن العالم للحصول على السلع والخدمات الفاخرة

بينها دبي .. الكشف عن أغلى مدن العالم للحصول على السلع والخدمات الفاخرة
عادل الحربي(صدى):

كشف البنك السويسري العريق يوليوس باير عن أغلى المدن حول العالم للحصول على السلع والخدمت الفاخرة ، سواء في العقارات أو السيارات أو رحلات الطيران على درجات رجال الأعمال ، أو حفلات الزفاف .

وجاء تصنيف المدن كالتالي على الترتيب : هونج كونج ، شنغهاي ، طوكيو ، نيويورك ، سنغافورة ، لوس أنجلوس ، لندن ، تايبيه ، زيورخ ، موناكو ، ومن بين التصنيف جاءت مدينة دبي في المرتبة الـ 17 ، وبشكل عام كانت آسيا أغلى المناطق .

وعلى سبيل المثال ، فإن قيمة الإستشارة القانونية البسيطة في هونج كونج تبلغ متوسط 1050 دولار ، بينما ترتفع أسعار المجوهرات لمبالغ خيالية ، إذ تبلغ قيمة سوار ” كارتييه لوف ” في البرازيل 55 ألف دولار ، وغيرها من الأسعار المغالى فيها في كافة السلع والخدمات .


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