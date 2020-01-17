جمال عارف عن «كمارا» : لو ترك «السنابات» واستفاد من وقته لعاد أفضل المهاجمين

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي جمال عارف نصيحة للاعب الإتحاد هارون كمارا لإستعادة نجوميته ، مؤكداً أنه لوترك “السنابات ” وتفرغ للتدريبات الخاصة لعاد كواحد من أفضل المهاجمين .

وقال الناقد الرياضي عبر حسابه على ” تويتر ” : لو تفرغ اللاعب هارون كمارا للكرة واشتغل على نفسه واستفاد من وقته في أداء تدريبات خاصة في كيفية الاستلام والتسليم والتركيز امام المرمى وترك السنابات واضاعة الوقت فإنه سيعود كواحد من أفضل المهاجمين .

وأضاف موجهاً حديثه لـ ” كمارا ” : اشتغل على نفسك وانسى كل الاحباطات ورد على من انتقدوك من خلال الملعب فقط .

وكانت هناك انتقادات حادة للاعب الإتحاد مؤخراً وسط مطالب بإعارته لنادي آخر ، رغم آدائه المميز والمعروف عنه سابقاً في القادسية .

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