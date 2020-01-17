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بالفيديو .. حسين الشريف : الهلال كـ«أرامكو» يجب أن يُدرَس

بالفيديو .. حسين الشريف : الهلال كـ«أرامكو» يجب أن يُدرَس
ماجد محمد(صدى):

طالب الناقد الرياضي حسين الشريف بتدريس منهجية فريق الهلال وسياسة النادي الناجحة ، مؤكداً أن الهلال مثل شركة النفط العملاقة آرامكو .

وقال حسين الشريف في لقاء معه على القنوات الرياضية السعودية عقب فوز الهلال على الإتفاق امس الخميس : فريق الهلال لازم يُدرس ، فريق يشارك في آسيا والمنتخب ، يغيب لاعبين ويحضر لاعبين ويظل الهلال كيان متفوق ، ولا يزال الهلال هو المرشح في البطولتين الدوري والكأس .

وتابع : الفكر الهلالي لا نختزله في إدارة معينة فهو فكر متكامل مع الجمهور واللاعبين ، والسياسة الهلالية أشبه بسياسة بأرامكو والشركات السعودية العملاقة .

وأضاف : بيئة الهلال تسطيع أن تعيد اللاعب للواجهة ، وعلينا ألا نترقب للهلال والتحكيم ونستفيد من تجربته .

وكان الهلال قد حقق الفوز أمام الإتفاق بنتيجة 2 – 1 في مباراة تنافسية مشتعلة أمس الخميس ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 7 دقائق

سلامه التحكيم. الي مسساعدهم
لولا النحكيم اشوف المركز التاسع
شفناه. مع الاهلي
والوحدة
والاتفاق. كاس الملك

المساعد. الحكم. كل هالمباريات

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