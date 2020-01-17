عبد الرحمن بن مساعد ساخراً من وزير الدفاع التركي: سأسافر «عن طريق البر لجارتنا فرنسا»!

علي القحطاني(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تصريحات وزير الدفاع التركي الأخيرة، والتي أثارت سخرية عارمة بسبب تأكيده أن ليبيا جارة تركيا وليست جارة لمصر التي تحدها غرباً.

وقال “بن مساعد ” في تغريدة طريفة له على تويتر :”تصدق الجغرافيا وتكذب وزير الدفاع التركي؟ !!، أنا مصدق الوزير وسأسافر الآن عن طريق البر لجارتنا فرنسا لبحث الموضوع”.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أطلق تصريحات غريبة، قال فيها أن ليبيا جارة تركيا عبر البحر ، وليست جارة مصر أو السعودية، أو الإمارات ، ضارباً بعرض الحائط أي منطق جغرافي ليبرر التدخلات التركية العسكرية لليبيا.