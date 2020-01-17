«العدل» تكشف عن عدد قضايا «إثبات عدم الدخول بالزوجة» خلال العام الماضي

نايف السالم(صدى):

أفصحت وزارة العدل عن إحصائية لقضايا “إثبات عدم الدخول بالزوجة” للعام 1440 حيث تصدرت الرياض بـ7 قضايا تلاها منطقة مكة المكرمة بـ3 قضايا.

وأوضح قانوني، أن أسباب هذا الاثبات والقضايا، بسبب جهل بعض الأزواج بالنصوص الشرعية، وكذلك جهلهما بحقوق المهر في حالة الدخول بالزوجة من عدمها.

وأضاف بحسب “عكاظ” أن الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يبدأ بتقديم طلب لدى الدوائر الإنهائية بحضور شاهدين وصورة الهوية وعقد النكاح، ويمكن إثباتها من طرف واحد، ومن حق الطرف الآخر الاعتراض على هذا الإنهاء برفع دعوى قضائية تنظرها المحكمة .