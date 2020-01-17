سفير خادم الحرمين الشريفين في إيطاليا يستقبل وفد التدريب التقني والمهني

حسين العلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية أمس في مقر السفارة بالعاصمة الايطالية روما وفد متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركين في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والمقام هذه الأيام في العاصمة الإيطالية روما.

وقد دار أثناء اللقاء نقاش ثري بين سموه وابنائه المتدربين وفي نهاية اللقاء نقل رئيس وفد المؤسسة الاستاذ ابراهيم الغفيلي تحيات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وقدم درعاً تذكارياً لسموه بهذه المناسبة.