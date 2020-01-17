اليابان تفضح «غصن» وتكشف عن حجم الأموال التي أستولى عليها واهدرها
قدمت شركة نيسان موتور تقرير خطير لبورصة طوكيو يكشف حجم الأموال التي تتهم فيها رئيسها السابق الهارب من القضاء الياباني “كارلوس غصن ” بإهدارها .
ووفقاً لتقرير “نيسان ” فقد أنفق ” غصن ” 22 مليون دولار لشراء وتجديد منازل له وعائلته في البرازيل واليابان .
كما اتهم “غصن ” بإنفاق 4.4 مليون دولار من أموال الشركة لإستخدام طائرات الشركة وطائرات مستأجرة لأغراض شخصية ، فضلاً عن إنفاق 4.34 مليون دولار كحد أدنى في مناسبات ليس لها علاقة بالشركة ،
وذكر التقرير أنه كان من بينها حفل في قصر فيرساي بفرنسا ، ودعوة ضيوف إلى مهرجانات منها مهرجان كان السينمائي وشراء هدايا فاخرة ، ليصل حجم تلك المخالفات المالية بنحو 318 مليون دولار .
وكان رجل الأعمال المثير للجدل قد تمكن من الهرب إلى لبنان بعد خضوعه لإقامة الجبرية في اليابان على أثر اتهامات بالفساد .
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