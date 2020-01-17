اليابان تفضح «غصن» وتكشف عن حجم الأموال التي أستولى عليها واهدرها

طوكيو(صدى):

قدمت شركة نيسان موتور تقرير خطير لبورصة طوكيو يكشف حجم الأموال التي تتهم فيها رئيسها السابق الهارب من القضاء الياباني “كارلوس غصن ” بإهدارها .

ووفقاً لتقرير “نيسان ” فقد أنفق ” غصن ” 22 مليون دولار لشراء وتجديد منازل له وعائلته في البرازيل واليابان .

كما اتهم “غصن ” بإنفاق 4.4 مليون دولار من أموال الشركة لإستخدام طائرات الشركة وطائرات مستأجرة لأغراض شخصية ، فضلاً عن إنفاق 4.34 مليون دولار كحد أدنى في مناسبات ليس لها علاقة بالشركة ،

وذكر التقرير أنه كان من بينها حفل في قصر فيرساي بفرنسا ، ودعوة ضيوف إلى مهرجانات منها مهرجان كان السينمائي وشراء هدايا فاخرة ، ليصل حجم تلك المخالفات المالية بنحو 318 مليون دولار .

وكان رجل الأعمال المثير للجدل قد تمكن من الهرب إلى لبنان بعد خضوعه لإقامة الجبرية في اليابان على أثر اتهامات بالفساد .

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