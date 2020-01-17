إيقاف رخص البناء في مخططين بجدة بسبب تصدعات في عددٍ من المباني القائمة

نايف السالم(صدى):

أوقفت الجهات المعنية إصدار رخص البناء في مخططي الرياض والبشائر شمال جدة لحين إعداد دراسات شاملة لتحديد مسببات الأضرار في بعض المباني القائمة.

وأوضحت مصادر أنه الأمانة خاطبت المكاتب الهندسية في هذا الشأن، والتي شددت على عدم إصدار أي رخصة بناء في المخططين، إلا بعد دراسة التربة.

كما كلفت أمانة جدة بحسب “عكاظ” استشاريا لحصر وتقييم المباني سيئة التشييد، وبدوره الاستشاري نصح باستخدام الأساسات العميقة، وأوصى بألا يقل عمق منسوب التأسيس عن 1.5متر، مطالبًا بمنع استخدام الأساسات المنفصلة.