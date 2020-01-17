إرهابي بالخلية 45 يحول قدر الضغط إلى قنبلة شديدة الإنفجار قبل الإطاحة به بالقويعية

علي القحطاني(صدى):

كشفت محاكمة الخلية الإرهابية التي تضم 45 متهم بجرائم قتل وإرهاب ، عن أغرب مخطط إرهابي للمتهم رقم 40 الذي نجحت الجهات الأمنية في ضبط وكره المستأجر في محافظة القويعية .

وأكدت المحكمة المختصة أن الإرهابي الخطير والمتهم التكفيري حول قدر الضغط إلى قنبلة موقوته بإستخدام مواد تفجيرية ، كان ينوي بها قتل الأبرياء ورجال الأمن قبل الإطاحة به .

كما تم ضبطه مرتدياً حزام تفجيري ناسف وخمس هبوات تفجير ، فضلاً عن حيازة سلاح ” كلاشينكوف ” ، و200 طلقة عيار ” 7.62 ” ، وكاتم صوت ، و6 مخازن سلاح فارغة ، وملابس مموهة كحامل زخيرة ، و3 صواعق ، وفقاً لـ “عكاظ “.

ليس هذا فحسب ، فقد قام المتهم رقم 40 بإيواء عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وتصوير مواقع عسكرية وإرسالها خارج المملكة ، ومبايعته زعيم داعش عبر “تويتر ” وجرائم أخرى بحق الدماء المعصومة .

وكانت الجهات الأمنية قد نجحت في الإطاحة بالخلية الإرهابية الخطيرة في عملية استباقية نوعية .