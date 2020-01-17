  • الجمعة 17

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إرهابي بالخلية 45 يحول قدر الضغط إلى قنبلة شديدة الإنفجار قبل الإطاحة به بالقويعية

إرهابي بالخلية 45 يحول قدر الضغط إلى قنبلة شديدة الإنفجار قبل الإطاحة به بالقويعية

إرهابي بالخلية 45 يحول قدر الضغط إلى قنبلة شديدة الإنفجار قبل الإطاحة به بالقويعية
علي القحطاني(صدى):

كشفت محاكمة الخلية الإرهابية التي تضم 45 متهم بجرائم قتل وإرهاب ، عن أغرب مخطط إرهابي للمتهم رقم 40 الذي نجحت الجهات الأمنية في ضبط وكره المستأجر في محافظة القويعية .

وأكدت المحكمة المختصة أن الإرهابي الخطير والمتهم التكفيري حول قدر الضغط إلى قنبلة موقوته بإستخدام مواد تفجيرية ، كان ينوي بها قتل الأبرياء ورجال الأمن قبل الإطاحة به .

كما تم ضبطه مرتدياً حزام تفجيري ناسف وخمس هبوات تفجير ، فضلاً عن حيازة سلاح ” كلاشينكوف ” ، و200 طلقة عيار ” 7.62 ” ، وكاتم صوت ، و6 مخازن سلاح فارغة ، وملابس مموهة كحامل زخيرة ، و3 صواعق ، وفقاً لـ “عكاظ “.

ليس هذا فحسب ، فقد قام المتهم رقم 40 بإيواء عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وتصوير مواقع عسكرية وإرسالها خارج المملكة ، ومبايعته زعيم داعش عبر “تويتر ” وجرائم أخرى بحق الدماء المعصومة .

وكانت الجهات الأمنية قد نجحت في الإطاحة بالخلية الإرهابية الخطيرة في عملية استباقية نوعية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *