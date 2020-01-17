«التعليم»: تعليق الدراسة بسبب التقلبات الجوية يشمل جميع منسوبي المدرسة

علي القحطاني(صدى):

عممت وزارة التعليم على جميع الإدارات في المناطق والمحافظات، إن تعليق الدراسة بسبب الظروف المناخية يشمل جميع منسوبي المدرسة في نطاق الحالة.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة جميع منسوبي المدارس، ونظرا لما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة إلا في حالة شمول الحالة المناخية.