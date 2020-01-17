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الشروط النظامية لإهداء أو إتلاف الملابس العسكرية

الشروط النظامية لإهداء أو إتلاف الملابس العسكرية
نايف السالم(صدى):

وضعت الجهات المختصة قواعد نظامية للزي العسكري سواءً لإرتدائه لضمان الظهور بما يليق بصاحبها ، أو عند الرغبة في إهدائه أو التخلص منه .

وهناك محظورات على العسكري حددها القواعد النظامية ، كحمل المسبحة أو العصا ، أو إرتداء النظارات الشمسية إلا بتقرير طبي ، كما يُحظر السلاح الشخصي إلا بأوامر .

كما يُحظر خلع غطاء الرأس أثناء المقابلات الرسمية وأثناء قيادة الآليات والسيارات ، أو خارج مباني الإدارت .

ووضعت الجهات المختصة ضوابط للتخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة سواء أكانت صالحة أم غير صالحة ، بطريقتين :
1- الإهداء حسب التعليمات الصادرة عن الجهة العسكرية المختصة .
2- الإتلاف ولا يكون غلا بموجب محضر .

الجدير بالذكر أنه يجب تسليم جميع التجهيزات العسكرية عند ترك الخدمة ، عدا الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالأوسمة والميداليات والجوائز ونحو ذلك ، وفقاً لصحيفة عكاظ .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 19 دقيقة

النهاية لجميع الملابس تمسيح المطبخ او تصدق للمتسولات وتباع في سوق الملابس المستخدمة

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