الشروط النظامية لإهداء أو إتلاف الملابس العسكرية
وضعت الجهات المختصة قواعد نظامية للزي العسكري سواءً لإرتدائه لضمان الظهور بما يليق بصاحبها ، أو عند الرغبة في إهدائه أو التخلص منه .
وهناك محظورات على العسكري حددها القواعد النظامية ، كحمل المسبحة أو العصا ، أو إرتداء النظارات الشمسية إلا بتقرير طبي ، كما يُحظر السلاح الشخصي إلا بأوامر .
كما يُحظر خلع غطاء الرأس أثناء المقابلات الرسمية وأثناء قيادة الآليات والسيارات ، أو خارج مباني الإدارت .
ووضعت الجهات المختصة ضوابط للتخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة سواء أكانت صالحة أم غير صالحة ، بطريقتين :
1- الإهداء حسب التعليمات الصادرة عن الجهة العسكرية المختصة .
2- الإتلاف ولا يكون غلا بموجب محضر .
الجدير بالذكر أنه يجب تسليم جميع التجهيزات العسكرية عند ترك الخدمة ، عدا الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالأوسمة والميداليات والجوائز ونحو ذلك ، وفقاً لصحيفة عكاظ .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 19 دقيقة
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