الشروط النظامية لإهداء أو إتلاف الملابس العسكرية

نايف السالم(صدى):

وضعت الجهات المختصة قواعد نظامية للزي العسكري سواءً لإرتدائه لضمان الظهور بما يليق بصاحبها ، أو عند الرغبة في إهدائه أو التخلص منه .

وهناك محظورات على العسكري حددها القواعد النظامية ، كحمل المسبحة أو العصا ، أو إرتداء النظارات الشمسية إلا بتقرير طبي ، كما يُحظر السلاح الشخصي إلا بأوامر .

كما يُحظر خلع غطاء الرأس أثناء المقابلات الرسمية وأثناء قيادة الآليات والسيارات ، أو خارج مباني الإدارت .

ووضعت الجهات المختصة ضوابط للتخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة سواء أكانت صالحة أم غير صالحة ، بطريقتين :

1- الإهداء حسب التعليمات الصادرة عن الجهة العسكرية المختصة .

2- الإتلاف ولا يكون غلا بموجب محضر .

الجدير بالذكر أنه يجب تسليم جميع التجهيزات العسكرية عند ترك الخدمة ، عدا الملابس العسكرية وعلامات التقدير كالأوسمة والميداليات والجوائز ونحو ذلك ، وفقاً لصحيفة عكاظ .