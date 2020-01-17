«الطيران المدني» يكشف أسباب رفع أسعار مواقف مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أسباب رفع أسعار مواقف مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ” صالة واحد ” .

وأكد ” الطيران المدني ” في بيان له أن تسعيرة المواقف تعتمد على دراسة التكاليف الإنشائية والتشغيلية لكل مطار وتكاليف المشغل ، ومستوى الخدمات .

كما أبان أن رفع الأسعار استند على تفعيل دور التقنية وتقليل التدخل البشري ، وتم تصميم و تنفيذ مواقف سيارات قصيرة وطويلة الأجل ومتعددة الطوابق تستوعب 800 موقف ، بجانب وجود حزمة من الخدمات ، وتقديم بعض الخدمات بلا مقابل مثل مواقف صف سيارات valet ومواقف الدرجة الأولى ورجال الأعمال والنقل الترددي بين الموقف والصالة

وكان ” الطيران المدني ” قد حدد ” السعر بـ 5 ريالات للمواقف التي يتم سدادها عن طريق الأجهزة الذاتية ” الإلكترونية ” أو الأجهزة الذكية ،و10 ريالات من خلال السداد عبر بوابات الخروج ، وذلك تشجيعاً لإستخدام التقنيات ـ بينما حدد سعر المواقف طويلة الأجل بريال واحد فقط للساعة ، و15 ريال لليوم كاملاً .