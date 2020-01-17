بالفيديو.. هجوم مسلح على طلاب في ملعب مدرستهم
كشفت كاميرات في إحدى المدارس بالبرازيل عن عملية هجوم مسلح مروعة على طلاب كانوا يشاركون في مبارة كرة قدم بملعب المدرسة .
وأظهرت الكاميرت رجلين مُلثمين يقتحمان الملعب ويصوبان الرصاص بعشوائية دون سابق إنذار أو معرفة الأسباب .
وتعكف الشرطة البرازيلية على محاولة حل لغز الجريمة والكشف عن المجرمين الذين أثاروا الرعب في نفوس الطلاب والطاقم المدرسي .
وقالت والدة أحد المصابين : الواقعة كانت كابوس .. فيلم رعب لا أتمنى تكراره ، ولحسن الحظ فإن الجميع أُصيبوا ولم يتوفى أحد .
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