بالفيديو.. هجوم مسلح على طلاب في ملعب مدرستهم

برازيليا(صدى):

كشفت كاميرات في إحدى المدارس بالبرازيل عن عملية هجوم مسلح مروعة على طلاب كانوا يشاركون في مبارة كرة قدم بملعب المدرسة .

وأظهرت الكاميرت رجلين مُلثمين يقتحمان الملعب ويصوبان الرصاص بعشوائية دون سابق إنذار أو معرفة الأسباب .

وتعكف الشرطة البرازيلية على محاولة حل لغز الجريمة والكشف عن المجرمين الذين أثاروا الرعب في نفوس الطلاب والطاقم المدرسي .

وقالت والدة أحد المصابين : الواقعة كانت كابوس .. فيلم رعب لا أتمنى تكراره ، ولحسن الحظ فإن الجميع أُصيبوا ولم يتوفى أحد .

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