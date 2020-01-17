الأمير خالد بن سلمان: قاعدة «برنيس» مهمة لمواجهة التهديدات وتأمين الملاحة

علي القحطاني(صدى):

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على أهمية قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر أمس الخميس على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، في مواجهة التهديدات.

وقال الأمير إن قاعدة برنيس، تعد محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية، مشيراً إلى أن القاعدة تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أفتتح قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.

وتضم القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.