الأمير خالد بن سلمان: قاعدة «برنيس» مهمة لمواجهة التهديدات وتأمين الملاحة
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على أهمية قاعدة برنيس العسكرية التي دشنتها مصر أمس الخميس على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان، في مواجهة التهديدات.
وقال الأمير إن قاعدة برنيس، تعد محورا رئيسيا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية، مشيراً إلى أن القاعدة تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أفتتح قاعدة برنيس العسكرية على البحر الأحمر، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.
وتضم القاعدة التي تقع بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 957 ] نشر منذ 22 دقيقة
اسمعوها جيدا لا قيمة لأي قاعدة بحرية او جوية على البحر الأحمر طالما الحوثيين يسيطرون على مواني اليمن على البحر الأحمر وخاصة الحديدة.الذي لم يدخل ضمن سيطرة حكم الشرعية.
وعندما يقول “مع المرزوق” الحوثيين فهو يقصد إيران بكل تأكيد..
ومصر لن تحارب عن أحد ولن تدخل حرب إلا بمليارات الدولارات..الآن نشاهد تركيا تلعب في الملعب الليبي
على حدود مصر دعما للاخوان..ومصر منتظرة تمويل الحرب من دول الخليج العربي للدفاع عن حدودها 5 مليار دولار ،لا مشكلة وبعدها 5 تجر 5 لتصل الى 30 مليار دولار
اقلها.
رزقي على الله