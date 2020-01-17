توجيه بإيقاف المدفوعات النقدية في الموانئ البحرية والاكتفاء بـ 5 طرق للدفع

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة الموانئ قرارا بإيقاف التعاملات المالية النقدية للوكلاء البحريين في السعودية، والاكتفاء بـ5 طرق للدفع، هي: التحويل البنكي، البطاقات الائتمانية، خدمة مدى، خدمة سداد، أي خدمة مالية إلكترونية أخرى

وأوضحت الهيئة أن القرار يهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئة الموانئ، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي، وزيادة فاعليات المعاملات المالية بين جميع الأطراف.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات العليا برفع حد التعاملات اليومية عند استخدام أجهزة نقاط البيع في قطاعات التجزئة، خصوصاً قطاعات السلع الفاخرة والثمينة، مع خفض حد السحب اليومي للعمليات النقدية.