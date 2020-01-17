دراسة تؤكد أن للسكر مفعول مثل المخدرات

وكالات(صدى):

قالت دراسة حديثة إن تناول السكر قد ينجك عنه صدمة مثل التي تنتج عن جرعة مخدرات قوية.

وأوضح الباحثون أن جرعة واحدة فقط من السكر تنشط نظام مستقبل أشباه الأفيون في الدماغ، وهو الجزء الخاص بالرفاهية والسرور بالدماغ، كما أن الاستهلاك المطول للسكر يسبب تغييرات كبيرة في إطلاق الدوبامين.

ومن جانبه قال الأستاذ في جامعة آرهوس الدنماركية مايكل وينتردال: ” لا شك أن السكر له العديد من الآثار الفسيولوجية، وهناك العديد من الأسباب التي تجعله غير صحي، والاستنتاج واضح، فهو يؤثر على الجزء الخاص بالمكافأة في الدماغ بطرق مشابهة لتلك التي لوحظت عند تعاطي المخدرات المسببة للإدمان “.

وتابع: ” إذا كان السكر يمكن أن يغير نظام المكافأة في الدماغ بعد 12 يوما فقط، كما رأينا في حالة الخنازير، فيمكنك أن تتخيل أن المحفزات الطبيعية مثل التعلم أو التفاعل الاجتماعي ستتراجع وسيحل محلها السكر، و/أو غيرها من المحفزات الصناعية “.

وأضاف: ” نحن جميعا نبحث عن ’تدفق‘ الدوبامين، وإذا كان هناك شيء يمنحنا ’دفعة‘ أفضل أو أكبر، فهذا ما نختاره “.