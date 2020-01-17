رأس غنم و300 ألف دولار غرامة على نائب صفع وزيرًا !

كابول(صدى):

قرر مجلس يضم قيادات عشائرية معاقبة نائبًا سابقًا؛ على خلفية صفعه لوزير أفغاني؛ حيث تم تغريمه 300 ألف دولار ورأس غنم تم تقديمهم للوزير تعويضًا له.

وكان وزير الحج والشؤون الدينية الافغانستاني عبد الحكيم منيب اتهم في سبتمبر الماضي النائب السابق الملا تاراخيل محمدي بسبه والاعتداء عليه جسدياً، داخل مسجد القصر الرئاسي، حيث كانا يؤديان صلاة الجمعة.

ووافق الطرفان على التسوية بتلك الطريقة؛ إلا أن الوزير لم يأخذ إلا جزءا صغيرا من المال من الملا على أن يوجهها للأعمال الخيرية.