الأميرة الناجية من مجزرة قصرالرحاب تكشف موقف الملك سعود من لجؤها للسفارة بالعراق (فيديو)

بغداد(صدى):

كشفت الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، الأميرة الوحيدة التي نجت من مجزرة قصر الرحاب 1958 عن موقف الملك سعود رحمه الله من لجؤهم للسفارة.

وقالت الأميرة بديعة إنها لم تجد هي وزوجها مكان يذهبون إليه عقب المجزرة؛ حيث أنه تم إحراق السفارة الأردنية حينها، وعندها قرروا الذهاب للسفارة السعودية بالعراق.

وأوضحت أن السفير السعودي أجرى اتصالًا بالملك سعود رحمة الله ليخبره بالأمر ليأخذ الموافقة.

ولفتت إلى أن الملك سعود سمح لهم باللجوء للسفارة وقال للسفير: هم أمانة في رقبتك.