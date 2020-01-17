زوجة لم تُنجب واكتشفت صدفة أنها أم لـ 3 بنات

أبو ظبي(صدى):

في مشهد مثير للجدل، اكتشفت سيدة خليجية في دبي أن زوجها نسب إليها 3 فتيات من زوجته الثانية بالصدفة، وهو ما دفعها لطلب الطلاق منه.

وأحالت النيابة العامة في دبي الزوج وهو موظف خليجي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد أن تبين نسبه 3 فتيات إلى زوجته الأولى مع أنها ليست الأم الحقيقية.

واستخرج الزوج أوراق رسمية لبناته ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم، والتي اكتشفت الأمر صدفة أثناء بحثها في بعض الأوراق الخاصة به.

وقال الزوج في اعترافاته إنه تزوج بأخرى من إحدى الدول دون علم زوجته الأولى، موضحًا أنه استخدم بطاقتها الصحية وأدخل بياناتها في المستشفى على أنها الأم الحقيقية للفتيات الثلاث على مراحل مختلفة نظراً لظروف تتعلق بطبيعة عمله وارتفاع تكلفة الولادة.

وأضاف أنه استولى على بطاقة الزوجة الأولى الصحية واستخدمها لزوجته الثانية دون علم المستشفى.

و كان الزوج يقوم باستخراج شهادات الميلاد ووضع اسم الزوجة الأولى في خانة الأم، كما قام باستخراج جوازات سفر للفتيات، وعندما واجهته الزوجة بذلك طلب مهلة لتعديل الأمر إلا أنه لم يقم بذلك فأبلغت الشرطة.