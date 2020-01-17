بالفيديو.. «التويجري» يهاجم اتحاد الكرة: «ما يحدث مع عبدالله السالم حرام»
فتح الناقد الرياضي عادل التويجري النار على اتحاد الكرة فيما يتعلق بقضية اللاعب عبدالله السالم .
وأكد ” التويجري ” في لقاء مع وليد الفراج ببرنامج ” الدوري مع وليد ” على أنه ليس احترافيًا أن تستمر قضية اللاعب 4 أشهر دون النظر فيها حتى الأن.
وقال ” التويجري ” إنه بعيدًا عن القرار الذي سيتم اتخاذه في قضية اللاعب إلا أنه من الضروري أن يكون هناك قرارًا حاسمًا ليستطع اللاعب التعامل وفقًا لذلك.
وكان الفيحاء أعار عبدالله السالم للنصر في شتاء 2019 وتم تفعيل بند الشراء في الصيف إلا أنه منذ 4 أشهر تم استبعاد اللاعب واعتبار اتفاقية شراء عقده من الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.
#الدوري_مع_وليد
عادل التويجري: ما يحصل مع اللاعب عبدالله السالم "حرام".. لماذا لا يصدر قرار بخصوص قضيته لمدة "4" شهور.. نوجه السؤال لرئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري. pic.twitter.com/iFhaHTJRH2
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6908 ] نشر منذ 53 دقيقة
هما اصلا مو فاضيين استاذ عادل إلا بتغريم الهلال
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 17 دقيقة
و اللي يحدث مع نادي الجبلين مو حرام. لليوم ما اخذ فلوس ماجد المرشدي! واللي حدث مع حسن العتيبي مو حرام. عطوه حقوقه. و الا الانتقائية تخليكم تنشرون اللي تبون