بالفيديو.. «التويجري» يهاجم اتحاد الكرة: «ما يحدث مع عبدالله السالم حرام»

نواف السالم(صدى):

فتح الناقد الرياضي عادل التويجري النار على اتحاد الكرة فيما يتعلق بقضية اللاعب عبدالله السالم .

وأكد ” التويجري ” في لقاء مع وليد الفراج ببرنامج ” الدوري مع وليد ” على أنه ليس احترافيًا أن تستمر قضية اللاعب 4 أشهر دون النظر فيها حتى الأن.

وقال ” التويجري ” إنه بعيدًا عن القرار الذي سيتم اتخاذه في قضية اللاعب إلا أنه من الضروري أن يكون هناك قرارًا حاسمًا ليستطع اللاعب التعامل وفقًا لذلك.

وكان الفيحاء أعار عبدالله السالم للنصر في شتاء 2019 وتم تفعيل بند الشراء في الصيف إلا أنه منذ 4 أشهر تم استبعاد اللاعب واعتبار اتفاقية شراء عقده من الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.