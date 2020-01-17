أمير يساعد حارس الأمن الذي سُرقت دراجته بعد بكائه بـ«حرقة»

عادل الحربي(صدى):

تفاعل المواطنون مع واقعة سرقة دراجة حارس أمن في جدة، والذي خرج في فيديو وهو يبكي حزنًا عليها.

وتلقى الحارس العديد من المساعدات من قبل المواطنين، كما تلقى تبرع من الأمير عبدالعزيز بن فهد قيمته 200 ألف ريال،.

كما تفاعل فايز المالكي مع حارس الأمن وتبرع إليه؛ حيث خرج الحارس في فيديو جديد يوجه من خلاله الشكر إلى جميع من قدم له المساعدة.

وأوضح الحارس أنه بكى بحرقة على دراجته لأنه شعر بالضغط عندما حاول البحث عنها ولم يجدها، مؤكدًا أنها وسيلة المواصلات الوحيدة له.

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