أمير يساعد حارس الأمن الذي سُرقت دراجته بعد بكائه بـ«حرقة»
تفاعل المواطنون مع واقعة سرقة دراجة حارس أمن في جدة، والذي خرج في فيديو وهو يبكي حزنًا عليها.
وتلقى الحارس العديد من المساعدات من قبل المواطنين، كما تلقى تبرع من الأمير عبدالعزيز بن فهد قيمته 200 ألف ريال،.
كما تفاعل فايز المالكي مع حارس الأمن وتبرع إليه؛ حيث خرج الحارس في فيديو جديد يوجه من خلاله الشكر إلى جميع من قدم له المساعدة.
وأوضح الحارس أنه بكى بحرقة على دراجته لأنه شعر بالضغط عندما حاول البحث عنها ولم يجدها، مؤكدًا أنها وسيلة المواصلات الوحيدة له.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ 18 دقيقة
اعتقد بعد هذا الخبر..سيفتح باب يصعب اغلاقة.
المفروض يوجد جهات رسمية للتحقق بما ينشر في وسائل الإعلام السعودية…من المحتاج و من يتخذ التبرع وسيلة للظهور الإعلامي..وما دور الشئون الاجتماعية في مثل هذه الحالات
حتى لا يصبح غالبية الشعب أصحاب حاجات او عاهات وتتفرغ وسائل الإعلام لعرضها للجمهور
نحن في دوله لها مؤسسات وليس في مضارب قبيله
او مجلس خليفة عباسي.