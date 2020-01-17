ناشطة إيرانية تفضح إلهان عمر بعد دفاعها عن الحرس الثوري

طهران(صدى):

فتحت ناشطة إيرانية النار على النائبة الأمريكية إلهان عمر، بعد أن حاولت الأخيرة الترويج لمقال يهاجم الناشطة الإيرانية التي تهاجم نظام الملالي.

وانتقدت إلهان عمر الناشطة الإيرانية ماسيح على نجاد بطريقة لاذعة مُدافعة عن نظام الملالي الإرهابي.

وأحرجت الناشطة الإيرانية إلهان عمر، فردت علي مقالها قائلة : ” أين كانت عمر عند ما تواصلت معها طلبا للعون، بعد استجواب أمي السبعينية… وأخذ أخي رهينة من قبل النظام الإيراني بسبب دعوتي للحقوق المدنية في إيران

وأكدت ” نجاد ” على أن عمر لم تحرك ساكنا عندما اعتقل النظام الإيراني كثيرا من النساء بسبب احتجاجهن على الحجاب الإلزامي، وحكم عليهن بالسجن لمدد تتجاوز 95 عاما.

ولفتت نجاد إلى صمت عمر بعد مقتل 176 شخصا على متن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، إلا أنها رغم كل ذلك تهاجمها وتشهر بها وهو ما يٌعطي قوة لللحرس الثوري لممارسة مزيد من الضغط على عائلة ” نجاد ” في إيران.

وتمثل إلهان عمر تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ما يٌفسر دفاعها المستميت عن نظام طهران؛ حيث أن جماعة الإخوان هي أحد حلفاء وأذرع إيران الإرهابية في المنطقة.