نيمار يُجدد مع باريس سان جيرمان بشروط جديدة

طلال الغامدي(صدى):

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه على استعداد للتجديد مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، ولكن بشرط.

وقال نيمار إنه يشترط للتجديد مع باريس سان جيرمان، انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفريق وتقدمه في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ويبدو أن النادي الفرنس متفائل بشأن فرصة ربط البرازيلي البالغ عمره 27 عاما بعقد طويل المدى جديد لكن لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشان قبل أبريل.

وأكدت شبكة ESPN التلفزيونية أن نيمار مستعد للبقاء في فرنسا ولكن فقط إذا تمكن بطل الدوري الفرنسي من تغيير حظوظه في دوري أبطال أوروبا.