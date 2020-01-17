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«تويوتا» تٌصنع سيارات طائرة بالتعاون مع «جوبي للطيران»

«تويوتا» تٌصنع سيارات طائرة بالتعاون مع «جوبي للطيران»
واشنطن(صدى):

كشفت شركة تويوتا موتور مؤخرًا، عن تعاونها مع شركة ” جوبي للطيران ” الأمريكية الناشئة لتطوير سيارات طائرة الفترة المقبلة.

وأوضحت تويوتا أنه تم استثمار 394 مليون دولار في شركة ” جوبي ” التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها؛ حيث تكور الطائرات العمودية الكهربائية، أو eVTOL .

وقالت الشركة إنه م ن المتوقع أن تكون السيارات الطائرة حلاً لقضايا المرور مثل الازدحام في المناطق الحضرية.

وقالت تويوتا في بيان إنها ” ستشارك خبرتها في التصنيع وضبط الجودة والتكلفة “، موضحة أن: ” النقل الجوي كان هدفًا طويل الأجل لتويوتا “.


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