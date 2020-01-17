بالفيديو.. روحاني يهاجم خامنئي علنًا ويعترض على إدارته للبلاد

طهران(صدى):

هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني حزب خامنئي بكلمات لاذعة حول احتكار الانتخابات.

ورفض روحاني فكرة احتكار حزب دون غيره للانتخابات، مؤكدًا على أنه لا يمكن لأي حزب إدارة البلاد بمفرده، في إشارة إلى حزب خامنئي الذي يسيطر على البلاد والانتخابات.

وجاء حديث روحاني الأخير شديد اللهجة؛ حيث حذر حزب خامنئي من احتكار الانتخابات.

ويبدو أن هناك حربًا مشتعلة بين روحاني وخامنئي في الكواليس بعد مقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني.

وعلى جانب أخر اشتعلت حربًا على استحياء بين الحرس الثوري وحكومة إيران بعد أزمة الطائرة الأوكرانية؛ حيث أعلنت حكومة روحاني سريعًا عن تحمل الحرس مسؤولية إسقاط الطائرة بشكل كامل وهو ما أغضب عناصر الحرس.