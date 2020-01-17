«نتفليكس» ترغب في تحويل «هروب كارلوس غصن» لعمل فني

أميرة خالد(صدى):

كشفت وسائل إعلام غربية وعربية، إن شبكة نتفليكس تسعى للتعاقد مع الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات ” كارلوس غصن ” لتحويل قصة هروبه من اليابان إلى فيلم.

وقالت وسائل الإعلام الغربية إن هناك منتجين من هوليوود أيضًأ كشفوا رغبتهم في إنتاج عمل فني يدور حول هروب غصن من اليابان في صندوق خاص بجهاز موسيقي إلى فيلم.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي اكتشف مشاهد جديدة من هروب كارلوس؛ حيث مر باسطنبول خلال هروبه.

يذكر أن القضاء التركي حكم بالسجن على 5 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور كارلوس غصن من اسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان.