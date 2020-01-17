منع أندية إيران من اللعب على أرضها بقرار آسيوي

ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي وليد الفراج ، أنه سيتم إصدار قرار خلال يوم أو يومين يمنع إقامة أي مباراة في دوري أبطال آسيا بإيران، وسيكون قرار من داخل الاتحاد الآسيوي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقال ” الفراج ” عبر برنامج ” مع وليد ” إن منع إيران من اللعب على أرشها؛ يأتي على خلفية أسباب أمنية، حيث تشهد إيران أوضاع مضطربة حاليا.

ولفت ” الفراج ” إلى أنه ستقام جميع مباريات الأندية الإيرانية المشاركة في البطولة خارج البلاد وستقام في أرض محايدة “.

وتابع: ” على الجانب الآخر لن يصبح ملزما للدول الأخرى خوض مبارياتها مع أندية إيران على أرض محايدة، وبالتالي لن تلعب أي أندية إيرانية على أرضها لكنها ستخوض مبارياتها على ملعب المنافس “.

وقال الفراج إن المواجهات السعودية-الإيرانية كانت ستلعب على أرض محايدة، لكن ذلك لن يحدث بعد صدور القرار المرتقب، إذ إن الأندية السعودية ستخوض مبارياتها أمام أندية إيران على أرضها في المملكة، ولن تلعب في طهران بل على أرض محايدة.