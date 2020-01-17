«إنستغرام » يقرر إخفاء الصور المعدلة

وكالات(صدى):

قرر تطبيق تبادل الصور ” إنستغرام” ، إخفاء الصور المعدلة على كافة الحسابات، بعدما أعلن عن طرح ميزة التحذير من المعلومات الكاذبة التي تستخدم مدققي الحقائق من طرف ثالث للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.

وتعمل الميزة، على تحديد بعض الأعمال الفنية التي يتم معالجتها رقميا على أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور، فيما قد تسبب الضرر لبعض الفنانين الذين يعتمدون على المنصة للترويج لأعمالهم ويستخدمون تعديل الصور.

وعلقت منصة إنستغرام: ” سنتعامل مع الصور بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع جميع المعلومات الخاطئة على إنستغرام، وإذا حدد مراقبو الحقائق الصورة على أنها كاذبة، فإن ذلك يعني تصفيتها من توصيات إنستغرام مثل صفحات الوسوم وعلامة تبويب استكشف ” .