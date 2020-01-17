الجاسر منتقدا حكم مباراة الهلال والاتفاق: هكذا أصبح التحكيم لدينا بعد كلاتنبيرج 

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر حكم مباراة الهلال والاتفاق بسبب ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح الشهري، حيث تأهل الزعيم لنصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد فوزه بهدفين علي الاتفاق مقابل هدف.

وقال الجاسر خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” مهازل تحكيمية تسيئ للمنافسات السعودية في لقاء الهلال والاتفاق”، لافتا:”اتحاد الكرة يواصل الفشل حتى في إحضار حكام في مستوى الحكام السعوديين المتواضعين أصلا”.

ووجه الجاسر سؤالا للرئيس السابق للجنة الحكام، مارك كلاتنبيرج، قائلا:” أين أنت يارجل .. هكذا أصبح التحكيم لدينا بعدك”.