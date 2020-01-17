المدة الواجب تركها بين عمليات صبغ الشعر للحفاظ عليه

أميرة خالد(صدى):

أكيد خبراء العناية بالشعر على ضرورة الانتظار بعض الوقت فيما بين مرات صبغ الشعر، حيث يتعرض الشعر لعملية كيميائية كما صبغه أو تلوينه، قد تضر به.

وأكد الخبراء على ضرورة ترك فواصل فيما بين عمليات الصبغ؛ لأن تكرارها يؤذي أكثر مما يفيد.

كما أكد الخبراء على ضرورة الانتظار مدة لا تقل عن 4 أسابيع فيما بين مرات صبغ الشعر، مشددين على أن تلك هي أقل مدة فاصلة يجب تركها لكل من تود العناية بشعرها.

وإن كان من الأفضل بالفعل الانتظار مدة تتراوح من 6 لـ 7 أسابيع حال كانت تخشى المرأة من أي أضرار قد يتعرض لها شعرها، لكن لمن يمتلكن خصل شعر قوية، فإن ترك مدة فاصلة تقدر بـ 5 أسابيع هي مدة كافية تماما.

وشدد الخبراء على ضرورة الانتظار مدة تتراوح ما بين 4 إلى 8 أسابيع قبل صبغ الشعر مرة أخرى، ويمكن الانتظار مدة أقل من ذلك حال كانت خصل الشعر قوية وصحية.