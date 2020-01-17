«ساما» تقرر إيقاف نشاط شركتي «تأمين» مخالفتين

علي القحطاني(صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي “ساما” إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين لشركتين من الشركات العاملة بالمملكة، مع السماح لهما بالاستمرار في نشاط الوساطة في التأمين.

وأشارت المؤسسة إلي عدم التزام الشركتين بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

وطالبت جميع المؤمّن لهم والمستفيدين من التأمين بالتمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة المؤمن لديها في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها، التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء عبر موقع (ساما تهتم) على الإنترنتهنا أو بالرقم المجاني 8001256666.