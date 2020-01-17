مي العيدان تنتقد فستان سيرين عبدالنور: شو ظل ما طلع للحين؟

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عقب إطلالة الأخيرة التي لفتت الكثير من الأنظار خلال وقوفها على السجادة الحمراء لحفل الشاهد الذي أقيم في دبي.

وظهرت سيرين عبدالنور، بفستان من تصميم اللبنانية العالمي نيكولا جبران، ومجوهرات موقعة من جو ساركي، فيما كان الفستان باللون الأسود وطويل بينما يبرز تفاصيل جسدها ومفتوح في الأعلى.

ونشرت مي العيدان صورة لسيرين عبد النور على حسابها الخاص على تطبيق ” إنستغرام “؛ قائلة: ” سيرين عبد النور شو هالفستان؟ شو ظل ما طلع للحين؟ الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري؟ “.