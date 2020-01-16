وحدة الحماية الاجتماعية تحتفي بزفاف إحدى نزيلاتها عقب انتهاء قضيتها مع ذويها
احتفت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك بزفاف إحدي نزيلاتها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة بعد انتهاء قضيتها مع ذويها.
وجاء ذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.
وكانت وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك قامت بإيواء الحالات المحتاجة إليها والتي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32578 ] نشر منذ 10 دقائق
مبروك