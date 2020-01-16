وحدة الحماية الاجتماعية تحتفي بزفاف إحدى نزيلاتها عقب انتهاء قضيتها مع ذويها

محمود البلوي(صدى):

احتفت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك بزفاف إحدي نزيلاتها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة بعد انتهاء قضيتها مع ذويها.

وجاء ذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.

وكانت وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك قامت بإيواء الحالات المحتاجة إليها و‏التي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها.