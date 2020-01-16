“الضيط”: تطورات التقنية الحالية طورت أدوات إدارة السمعة لحماية العلامة التجارية

صيتة العماش(صدى):

عرف أخصائي الاتصال و المحتوى العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية الأستاذ نايف الضيط بأن العلاقات العامة هي عملية إتصالية إستراتيجية لبناء علاقات متبادلة المنفعة بين المنظمة و جمهورها.

وقال الضيط أثناء حديثه في منصة لقاء العلاقات العامة أن: “تطورات التقنية الحالية طورت أدوات إدارة السمعة عبر الانترنت وذلك لحماية العلامة التجارية”، مشيرا إلى أنه ومع مرور الزمن وتقدم الوقت تزداد مهددات السمعة بطرق عديدة وبأشكال مختلفة.

وأضاف بأن الطرق التقليدية لتصحيح فكرة ما أو نشر معلومة او تصريح سيستغرق وقت أطول قد يسبب ضرراً للمنظمة، وأشار إلى أن: “منصات التواصل الاجتماعي هي أسهل الطرق والأكثر فاعلية بالوقت الحديث بالنسبة للنشر”.

مؤكدا على ان العالم أجمع بدأ يتحول للاعلام المرئي حيث أصبح أكثر تأثيرا و أرسخ للذهن وأسهل للفهم و الحفظ، موضحا أن معظم المؤثرون ينعكس عملهم إيجابا بسبب الطرق الحديثة و تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة و تساهم بتكوين الرأي العام.