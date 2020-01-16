بالفيديو اختتام «موسم الرياض» بعروض مبهرة

علي القحطاني(صدى):

شهد الحفل الختامي لفعاليات موسم الرياض الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي تحت شعار “ليلى أرض الخيال”، تقديم العديد من الفقرات شملت عروض استعراضية مبهرة.

ويذكر أن “موسم الرياض” انطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي بمنطقة “البوليفارد”، وسط مسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة.