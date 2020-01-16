زراعة الأعضاء الداخلية بالكامل لعنق طفل للمرة الأولى بالعالم

وارسو(صدى):

تمكن الطبيب البولندي، آدم ماسيجوفيسكي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لزراعة أعضاء عنق طفل يبلغ من العمر 6 أعوام؛ ليتم الاعتراف به، من قِبل الجمعية الأمريكية للجراحة المجهرية الترميمية كأول طبيب في التاريخ يقوم بتلك الجراحة.

وأعاد الطبيب زراعة الأعضاء الداخلية بالكامل لعنق صبي يبلغ من العمر 6 سنوات عن طريق قيامه بزراعة حنجرة جديدة، والقصبة الهوائية، والحلق، وكذلك النخاع العظمي، بعدما كان قد ابتلع عندما كان عمره 13 شهرًا، القليل من المواد الكيميائية السامة وتسببت بإحراق حلقه، وكان من المستحيل عليه حتى تعلم كيفية التحدث.

وكان ” ماسيجوفيسكي ” قد أجرى عملية زراعة أنبوب عضلي يربط الحلق بالمعدة، والقصبة الهوائية مع الغدد الدرقية، وطبقات من جلد الرقبة والعضلات لرجل يبلغ من العمر 37 عامًا في العام 2015، كما قام بعملية زراعة وجه معقدة في العام 2013.