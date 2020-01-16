بالفيديو.. «فتيني» عن زيادة رسوم مواقف مطار جدة: لا تكسروا فرحة الناس
علق الإعلامي بسام فتيني، على رفع رسوم مواقف مطار جدة 230% بهدف توفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل الحركة المرورية.
وقال فتيني خلال حواره ببرنامج “الراصد”، اليوم الخميس:” التبرير غير مقنع وقد يقع تحت خانة الاستفزاز، فراحة المسافرين ليس لها علاقة بزيادة الرسوم”.
وأضاف فتيني:”ما ذنب المواطن المسكين!”، موضحا:”ارتفاع رسوم المواقف والبالغة 10 ريالات للساعة الواحدة يعد تجني مالي ولا يمت للأمور الإجرائية بصلة”.
ودعا هيئة الطيران المدني لإيقاف فرض الرسوم، مضيفا:” لا تكسروا فرحة الناس بالمطار الجديد”.
وفي سياق متصل، عبر عدد من مرتادي مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة عن تذمرهم وضجرهم من ارتفاع رسوم المواقف والبالغة 10 ريالات للساعة الواحدة.
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