بالفيديو غاضبون ينزعون العلم الإيراني عن نعش أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الخميس، انتزاع أهالي أحد ضحايا الطائرة الإوكرانية العلم الإيراني من على نعشه خلال مراسم التشييع.
ويذكر أن هناك غضب شعبي في إيران بعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل جميع ركابها الـ 176 وغالبيتهم إيرانيون.
وتسبب إسقاط الطائرة في إثارة احتجاجات في إيران تواجهها السلطات بالاعتقالات.
أهالي أحد ضحايا الطائرة الاوكرانية، ينتزعون العلم الإيراني من التابوت خلال مراسم التشييع ، إيران مقبلة على إحتجاجات كبرى، كل المعطيات تشير إلى أن هذا الغضب سيتفجر بوجه النظام قريباً . pic.twitter.com/cVjEQDpX82
— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 15, 2020
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 91234 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اهلك طوغين إيران عاجلاً غير آجل .. آمين ..