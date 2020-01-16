بالفيديو غاضبون ينزعون العلم الإيراني عن نعش أحد ضحايا الطائرة الأوكرانية

طهران(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الخميس، انتزاع أهالي أحد ضحايا الطائرة الإوكرانية العلم الإيراني من على نعشه خلال مراسم التشييع.

ويذكر أن هناك غضب شعبي في إيران بعد إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل جميع ركابها الـ 176 وغالبيتهم إيرانيون.

وتسبب إسقاط الطائرة في إثارة احتجاجات في إيران تواجهها السلطات بالاعتقالات.