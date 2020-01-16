بالصور.. فرقة «خيالة العلا» تتواجد في العطلة الأسبوعية بـ« شتاء طنطورة »

علي القحطاني(صدى):

تعد ‏الخيول جزءً أصيلًا من حضارة ‎مدينة العلا؛ حيث تعكس جمالها وشموخها؛ فيما ستتواجد فرقة خيالة وهجانة ‎” العلا ” التابعة للقوات الخاصة للأمن والحماية بوزارة الداخلية، خلال عطلة نهاية كل أسبوع بموسم ‎” شتاء طنطورة ” .

وفي السياق نفسه، كشف الحساب الرسمي لموسم ” شتاء طنطورة ” عبر موقع التدوين الصغير تويتر، عن مواعيد تواجد الفرقة، وهي كالتالي: ” المنتزه الشتوي1-9 مساءً، أما بالبلدة القديمة 2-9 مساءً؛ بينما جبل الفيل1-9 مساءً، وعشار 1-6 مساءً ” .