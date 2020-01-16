بالفيديو خالد العثمان: انتقلنا إلى فوضى عارمة في كوادر الخدمة المدنية

علي القحطاني(صدى):

علق خالد العثمان كاتب ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، على الفجوة في الأجور بين الجنسين 49% ضمن القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.

وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” انتقلنا من مساواة ظالمة إلى فوضى عارمة في كوادر الخدمة المدنية، فيما يتعلق بمعدلات الأجور بين الرجل والمرأة.

وأضاف : هناك كثير من الجهات الحكومية نشهد تقدير وتحديد لرواتب الموظفين وليست في الوزارة تحديدًا ولكن في الشركات التابعة للدولة وأصبح هناك رواتب تنافس القطاع الخاص حيث أصبح الشاب السعودي يفضل العمل في القطاع الحكومي.