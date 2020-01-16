أضرار الإفراط في تناول بذور الكتان أهمها السرطان وانسداد الأمعاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أن استهلاك بذور الكتان يبطئ من عمليات تجلط الدم الطبيعية، بالإضافة إلى تحفيز الإصابة بأمور خطيرة، مثل التقيؤ المصحوب بدم.

ولفتت الدراسة إلى أضرار بذور الكتان ومنها أولا.. انسداد الأمعاء:تناولها بكميات كبيرة أو تناولها دون تناول سوائل كافية معها قد يتسبب في انسداد الأمعاء والمريء.

ثانيا.. ضار بصحة المرأة الإنجابية: تأثير بذور الكتان المشابه لتأثير هرمون الأستروجين في الجسم قد يتسبب في الإخلال بدورة المرأة الشهرية.

ثالثا.. تأثير ملين: تتميز بخصائص ملينة، لذلك فإن تم استعمالها بإفراط قد يؤدي لألم في البطن والإسهال.

رابعا.. غير آمن أثناء الحمل: تأثير بذور الكتان الملين قد يتسبب في ألم بطن الحامل.

خامسا.. رفع فرص الإصابة بالسرطان: يتسبب في رفع فرص إصابة النساء بسرطان الثدي، ورفع فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا.