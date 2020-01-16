فهد القزيز(صدى):

كشف برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء، عن عقوبة صارمة تلاحق الآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة.

وأضاف برنامج تعريف عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله”.

وأوضح برنامج تعريف أنه في حال امتناع أحد الوالدين أو غيرهما عن التنفيذ أو امتنع عن الحضور أو قام بإخفاء المحضون، فالدائرة اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه ومنها المنع من السفر، الأمر بالحبس، منع الجهات الحكومية من التعامل معه، منع المنشآت المالية من التعامل معه.