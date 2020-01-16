رازفان: الأولويّة الوحيدة لي هي المباراة المقبلة والشهري مهاجم رائع
علق مدرب الهلال رازفان، على فوز فريقه اليوم الخميس، أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال المدرب : نحن نستطيع أن نخلق الفرص باستمرار “ويجب علينا تقدير هذا العمل” ومن الطبيعي أن لا نسجل 100 هدف، كما أن حارس الاتفاق مبولحي قدم مباراة كبيرة اليوم
وأضاف : أنا مع تقنية “var” وأتمنى أن تكون وسيلة تواصل حكم var مع حكم الساحة أسرع كي نتجاوز تعطيل المباراة لوقت طويل لمراجعة الحالات .
وتابع : ليس لدينا بطولة لها أولويّة، الأولويّة الوحيدة لي هي المباراة المقبلة في كل البطولات، والتعامل الصحيح والثقة والتركيز عوامل يجب أن يتحلى بها كل من ينتمي لنادي الهلال.
واستكمل قائلًا : صالح الشهري مهاجم رائع وأنا احبه كثير وهو يؤدي بشكل ممتاز في التدريبات والمباريات ويعطي كل ما عنده سواء لعب مباراة كامله أو فقط خمس دقائق، واستبداله للإجهاد فقط
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