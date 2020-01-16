رازفان: الأولويّة الوحيدة لي هي المباراة المقبلة والشهري مهاجم رائع

طلال الغامدي(صدى):

علق مدرب الهلال رازفان، على فوز فريقه اليوم الخميس، أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، حيث تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المدرب : نحن نستطيع أن نخلق الفرص باستمرار “ويجب علينا تقدير هذا العمل” ومن الطبيعي أن لا نسجل 100 هدف، كما أن حارس الاتفاق مبولحي قدم مباراة كبيرة اليوم

وأضاف : أنا مع تقنية “var” وأتمنى أن تكون وسيلة تواصل حكم var مع حكم الساحة أسرع كي نتجاوز تعطيل المباراة لوقت طويل لمراجعة الحالات .

وتابع : ليس لدينا بطولة لها أولويّة، الأولويّة الوحيدة لي هي المباراة المقبلة في كل البطولات، والتعامل الصحيح والثقة والتركيز عوامل يجب أن يتحلى بها كل من ينتمي لنادي الهلال.

واستكمل قائلًا : صالح الشهري مهاجم رائع وأنا احبه كثير وهو يؤدي بشكل ممتاز في التدريبات والمباريات ويعطي كل ما عنده سواء لعب مباراة كامله أو فقط خمس دقائق، واستبداله للإجهاد فقط