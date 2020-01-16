كويتي يختار اليوكن بدل اللكزس للاصطدام به

الخميس 16
يناير
الطريقة الصحيحة في التصرف في هذه الظروف الصعبة هي أولا ًً يفضل أنك تشغل الفلشر وتلف لم شجرة ثم تسحب الجلنط افضل انك م تصدم سيارة وتبلش بمشاكل المرور ، اما إذآ كان معك تأمين شامل فاانت محظوظ اصدم إلي تبي بس لازم يكون معك عذر اساسي وهو فقدان السيطرة على المركبة من فرامل او تقفيل المقود او تعليق السرعة.
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M-512🐧[ عدد التعليقات: 2522 ] نشر منذ 13 دقيقة
الطريقة الصحيحة في التصرف في هذه الظروف الصعبة هي أولا ًً يفضل أنك تشغل الفلشر وتلف لم شجرة ثم تسحب الجلنط افضل انك م تصدم سيارة وتبلش بمشاكل المرور ، اما إذآ كان معك تأمين شامل فاانت محظوظ اصدم إلي تبي بس لازم يكون معك عذر اساسي وهو فقدان السيطرة على المركبة من فرامل او تقفيل المقود او تعليق السرعة.