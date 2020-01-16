بالفيديو.. موجة سخرية حادة ضد هيا الشعيبي بسبب لقب «ملكة الكوميديا»
أطلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لقب ” ملكة الكوميديا “، ما عرضها لموجة سخرية لاذعة وتجريح من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا تداول مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عبر حسابها على ” إنستغرام ” .
وعلق بعض المتابعين: ” كرهنا لقب ملكة ” و” الكوميديا تلطم ” و”خفى علينا يا سمية الخشاب ” و” منو معطيها اللقب؟ ” و” ملكة التهريج والصراخ “؛ بينما قال البعض أنها تقلد بهذا الفنانة الإماراتية أحلام التي تعرف بلقب الملكة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6904 ] نشر منذ 59 دقيقة
عمرها ما ضحكتني ادائها كلة صراخ مفروض ملكة السخافة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53472 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههه ههههههههه
من جد ملكة سخافة😉