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بالفيديو.. موجة سخرية حادة ضد هيا الشعيبي بسبب لقب «ملكة الكوميديا»

بالفيديو.. موجة سخرية حادة ضد هيا الشعيبي بسبب لقب «ملكة الكوميديا»
خالد الظفيري(صدى):

أطلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لقب ” ملكة الكوميديا “، ما عرضها لموجة سخرية لاذعة وتجريح من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعادوا تداول مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عبر حسابها على ” إنستغرام ” .

وعلق بعض المتابعين: ” كرهنا لقب ملكة ” و” الكوميديا تلطم ” و”خفى علينا يا سمية الخشاب ” و” منو معطيها اللقب؟ ” و” ملكة التهريج والصراخ “؛ بينما قال البعض أنها تقلد بهذا الفنانة الإماراتية أحلام التي تعرف بلقب الملكة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6904 ] نشر منذ 59 دقيقة

عمرها ما ضحكتني ادائها كلة صراخ مفروض ملكة السخافة

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