عدنان جستنيه: فوز مستحق للهلال رغم ركلتي جزاء لم تحتسب

طلال الغامدي(صدى):

علق الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، اليوم الخميس، على فوز نادي الهلال على نظيره الاتفاق بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ليتأهل إلا نصف النهائي منتظرًا الفائز من لقاء أبها والفتح.

وأشاد عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، بأداء نادي الهلال واستحقاقه للفوز؛ قائلًا: ” ‏ما يصح إلا الصحيح.. ألف مبروك للازرقني فوز مستحق رغم ركلتي جزاء لم تحتسب “.

وأضاف ” جستنيه ” : ” الاتفاق قدم مباراة كبيرة رغم النقص بعد الطرد إلا أنه كان نداً قوياً، ولو لعب كل مبارياته بهذا المستوى الفني وأسلوب اللعب المفتوح لكان مركزه الآن أفضل “؛ فيما يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بينما يقع نادي الاتفاق في المركز العاشر.