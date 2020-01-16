بالفيديو.. ‏عبدالله المعيوف: أنا ولد الهلال ولن أساومه على شيء

طلال الغامدي(صدى):

وجه حارس فريق ‎الهلال، عبدالله المعيوف، مساء اليوم الخميس، التهنئة إلى جمهور الزعيم عقب تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الاتفاق.

وأكد عبدالله المعيوف، في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الاتفاق رغم الضغط في الفترة الأخيرة بسبب المباريات.

وأوضح ” المعيوف ” أنه سيتم تجديد عقده مع الهلال خلال الأيام القادمة؛ مضيفًا: ” سبق صرحت أنني ولد النادي ولن أساوم النادي على شيء، ولست مستعجل ولن أختلف مع الادارة حول تجديد عقدي ” .