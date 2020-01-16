ملخص مباراة الهلال والاتفاق 2-1 – كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس 16
يناير
امير الرياض استقبل النصر في قصرة بمناسبة فوز العالمي بكأس السوبر
عندكم خبر ؟ 👤😊
برافو حكم الاتفاق والهلال 100٪ تحكيم رائع مفخرة للكرة السعودية.. 👍🏻المفروض اتحاد الكرة يكرم الحكم وحكام غرفة الفار على هذا الاداء الرائع ..اتمنى من حكامنا السعوديين الاستفادة وتباع نفس التحكيم الذي شاهدناه حتى نشاهدهم في كاس العالم ..فعلاً شر البلية مايضحك..!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
المليليح[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 26 دقيقة
امير الرياض استقبل النصر في قصرة بمناسبة فوز العالمي بكأس السوبر
عندكم خبر ؟ 👤😊
المليليح[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 19 دقيقة
برافو حكم الاتفاق والهلال 100٪ تحكيم رائع مفخرة للكرة السعودية.. 👍🏻المفروض اتحاد الكرة يكرم الحكم وحكام غرفة الفار على هذا الاداء الرائع ..اتمنى من حكامنا السعوديين الاستفادة وتباع نفس التحكيم الذي شاهدناه حتى نشاهدهم في كاس العالم ..فعلاً شر البلية مايضحك..!