المطيويع: صالح الشهري إضافة هجومية واستفاد من جوميز
علق الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع، على أداء اللاعب صالح الشهري في مباراة الهلال والاتفاق، حيث فاز فريقه بهدفين لهدف؛ ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال المطيويع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : صالح الشهري في كل مرة يثبت أنه أضافة هجومية.
وأضاف: واضح استفادته من جوميز وهذا مكسب للاعب المحلي، صالح مهاجم من طراز هداف.
ويذكر أن صالح الشهري نجح في التقدم لنادي الهلال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة؛ كما أحرزالهدف الثاني له وللزعيم ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.
برونو[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 24 دقيقة
استفاد 🙄🙄
أيوة صح انا شفته في الملعب يستفيد 😆😆😆😆😆😆😆😆😆
المليليح[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 19 دقيقة
برافو حكم الاتفاق والهلال 100٪ تحكيم رائع مفخرة للكرة السعودية.. 👍🏻المفروض اتحاد الكرة يكرم الحكم وحكام غرفة الفار على هذا الاداء الرائع ..اتمنى من حكامنا السعوديين الاستفادة وتباع نفس التحكيم الذي شاهدناه حتى نشاهدهم في كاس العالم ..فعلاً شر البلية مايضحك..!