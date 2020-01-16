المطيويع: صالح الشهري إضافة هجومية واستفاد من جوميز

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع، على أداء اللاعب صالح الشهري في مباراة الهلال والاتفاق، حيث فاز فريقه بهدفين لهدف؛ ليتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المطيويع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : صالح الشهري في كل مرة يثبت أنه أضافة هجومية.

وأضاف: واضح استفادته من جوميز وهذا مكسب للاعب المحلي، صالح مهاجم من طراز هداف.

ويذكر أن صالح الشهري نجح في التقدم لنادي الهلال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة؛ كما أحرزالهدف الثاني له وللزعيم ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.